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С завтрашнего дня в поликлиниках можно будет привиться вакциной Pfizer


03.08.2021   16:18


По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, с завтрашнего дня в поликлиниках можно будет привиться противокоронавирусной вакциной Pfizer.

По его словам, соответствующее изменение было внесено в постановление правительства накануне.

«Минувшей ночью в постановление премьера, правительства было внесено изменение, и право на администрирование Pfizer дается большим пространствам и поликлиническим учреждениям», - отметил Гамкрелидзе.

Что касается хода иммунизации в селах, как заявил Амиран Гамкрелидзе в ответ на вопрос «IPN», в скором времени завершится работа по формированию «мобильных бригад» для сел.

«Сегодня с Pfizer работает 166 бригад. Почти во всех муниципалитетах, исключая 2-3 муниципалитета, в районных центрах можно привиться Pfizer. Что касается сел, соответствующая структура работает над созданием «мобильных бригад» и они скоро будут», - отметил Гамкрелидзе.

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