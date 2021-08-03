

С завтрашнего дня в поликлиниках можно будет привиться вакциной Pfizer

03.08.2021 16:18





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, с завтрашнего дня в поликлиниках можно будет привиться противокоронавирусной вакциной Pfizer.



По его словам, соответствующее изменение было внесено в постановление правительства накануне.



«Минувшей ночью в постановление премьера, правительства было внесено изменение, и право на администрирование Pfizer дается большим пространствам и поликлиническим учреждениям», - отметил Гамкрелидзе.



Что касается хода иммунизации в селах, как заявил Амиран Гамкрелидзе в ответ на вопрос «IPN», в скором времени завершится работа по формированию «мобильных бригад» для сел.



«Сегодня с Pfizer работает 166 бригад. Почти во всех муниципалитетах, исключая 2-3 муниципалитета, в районных центрах можно привиться Pfizer. Что касается сел, соответствующая структура работает над созданием «мобильных бригад» и они скоро будут», - отметил Гамкрелидзе.



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