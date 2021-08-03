

Гарибашвили: Мы уважаем IRI, однако исследования, проводимые нанятыми им организациями, вызывают большие вопросы

03.08.2021 17:29





Мы никогда не поверим исследованиям, проведенным исследовательскими организациями «Национального движения», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, откликаясь на исследование, опубликованное вчера Международным республиканским институтом (IRI).



По его словам NDI и IRI публикуют исследования, проведенные организациями, которыми управляет «Единое национальное движение».



«Мы уважаем IRI и NDI, однако проводимые по их заказу на месте работы вызывают очень большие вопросы, поскольку организации, которые производят полевые работы, непосредственно управляются и контролируются «Национальным движением».



Исследования IRI и NDI не заслуживают доверия, поскольку заказанные ими работы проводятся исследовательскими организациями «Национального движения». Следовательно, их исследования не заслуживают доверия. Самое главное исследование – это день выборов, которые будут 2 октября. Всех призываю прийти и зафиксировать свой выбор. Соответственно, наш народ решит, как будет развиваться последующие годы в нашей стране», - заявил Гарибашвили.



Премьер также отметил, что правительство берет на себя полную ответственность за проведение выборов в абсолютно спокойной, свободной и конкурентной обстановке.



Напомним, что согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), если бы выборы были на следующей неделе, 26% проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 14% за «Нацдвижение» и 9% - за партию Георгия Гахария. Что касается остальных партий, на вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если бы муниципальные выборы проводились на следующей неделе, голоса распределились следующим образом: «Трудовая партия – Шалва Нателашвили» - 3%; «Гирчи – Больше свободы – Зураб Гирчи Джапаридзе» - 2%; «Стратегия Агмашенебели – Георгий Вашадзе» - 2%; «Лело – Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе» - 2%, «Альянс партиотов» - 2%; «Граждане» - 2%; «Нация - Леван Васадзе» - 1%; «Европейская Грузия – Гига Бокерия» - 1%; «Для народа – Анна Долидзе» -1%; «Пора – Элене Хоштария» - 1%;, «Гирчи» - 1%; другие партии – 1%. Ответ: «Не знаю» - 20%, отказались отвечать – 7%.



В Грузии 2 октября пройдут выборы местного самоуправления.



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