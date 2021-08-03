

Ираклий Гарибашвили о незаконных записях

03.08.2021 17:30





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили расценивает распространенную информацию о незаконных записях СГБ как «очередной заговор» и «грязную провокацию» в отношении Службы государственной безопасности.



Как заявил Гарибашвили журналистам в ответ на соответствующий вопрос, распространенную информацию нельзя серьезно комментировать.



«СГБ, полиция, все они осуществляют законные прослушивания.



Это очередной заговор и грязная провокация в отношении одного из самых важных государственных ведомств – Службы государственной безопасности. Это нельзя серьезно комментировать», - завил Гарибашвили.



Для справки, по информации «Мтавари архи», Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии прослушивает политиков, представителей неправительственных организаций и журналистов. В частности, 1 августа, в передаче «Главные акценты» Ника Гварамия зачитал, как он сам отметил, добытую в СГБ сводку. По информации Гварамия, в записях идет речь о духовных лицах, представителях оппозиции, журналистах, действующих и бывших сотрудниках администрации правительства, и об их личной жизни.



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