Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Гарибашвили о незаконных записях


03.08.2021   17:30


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили расценивает распространенную информацию о незаконных записях СГБ как «очередной заговор» и «грязную провокацию» в отношении Службы государственной безопасности.

Как заявил Гарибашвили журналистам в ответ на соответствующий вопрос, распространенную информацию нельзя серьезно комментировать.

«СГБ, полиция, все они осуществляют законные прослушивания.

Это очередной заговор и грязная провокация в отношении одного из самых важных государственных ведомств – Службы государственной безопасности. Это нельзя серьезно комментировать», - завил Гарибашвили.

Для справки, по информации «Мтавари архи», Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии прослушивает политиков, представителей неправительственных организаций и журналистов. В частности, 1 августа, в передаче «Главные акценты» Ника Гварамия зачитал, как он сам отметил, добытую в СГБ сводку. По информации Гварамия, в записях идет речь о духовных лицах, представителях оппозиции, журналистах, действующих и бывших сотрудниках администрации правительства, и об их личной жизни.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна