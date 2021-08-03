

Гарибашвили: Мы должны продемонстрировать братьям абхазам и осетинам конкретные шаги

03.08.2021 18:08





«Мы должны напоминать друг другу об одном: какую Грузию мы оставим нашим детям», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на презентации десятилетнего плана развития аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равноправию.



По словам главы правительства, это должно быть одним из важнейших вопросов наряду с другими проблемами, такими как тяжелое социально-экономическое положение населения, безработица, бедность, нынешняя пандемия, проблемы в сфере образования и т. д. .





«Мы поставили себе цель решать эти вопросы шаг за шагом, проводя последовательную, прагматичную, мирную политику. Это, конечно, должно продемонстрировать конкретные результаты. Одних слов, согласитесь, недостаточно. Демонстрация единства изнутри, на подконтрольной территории и в нашем обществе - так может быть сделан конкретный шаг», - сказал премьер-министр.



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