

В офисе представительства ЕС проходят встречи с лидерами политических партий

03.08.2021 18:10





В офисе представительства ЕС в Грузии проходят встречи с лидерами политических партий.



Встречи с лидерами отдельных грузинских партий проводятся в индивидуальном режиме. Консультации ведет и.о. руководителя представительства ЕС Жульен Крамп.



В посольстве уже состоялось несколько встреч. В частности, в офисе представительства ЕС уже побывал лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.



Как заявил Вашадзе по завершении встречи, разговор касался того, какие шаги следует предпринять Западу в отношении нарушителей документа Шарля Мишеля.



По его словам, Запад четко заявил, что соглашение для них остается в силе.



«Я говорю, что нельзя наказывать грузинский народ. Должны быть наказаны те представители «Грузинской мечты», которые непосредственно приняли решение о выходе из соглашения.



Я против прекращения безвизового сообщения, однако, поддерживаю введение персональных санкций в отношении тех людей, которые так нарушают европейское соглашение.



У нас будут интенсивные контакты. Это первая встреча.



Первый этап должен предполагать жесткие, четкие решения, а второй этап – четкие действия. Запад четко нам повторил, что соглашение для них в силе», - заявил Вашадзе.



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