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В офисе представительства ЕС проходят встречи с лидерами политических партий
03.08.2021 18:10
В офисе представительства ЕС в Грузии проходят встречи с лидерами политических партий.
Встречи с лидерами отдельных грузинских партий проводятся в индивидуальном режиме. Консультации ведет и.о. руководителя представительства ЕС Жульен Крамп.
В посольстве уже состоялось несколько встреч. В частности, в офисе представительства ЕС уже побывал лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.
Как заявил Вашадзе по завершении встречи, разговор касался того, какие шаги следует предпринять Западу в отношении нарушителей документа Шарля Мишеля.
По его словам, Запад четко заявил, что соглашение для них остается в силе.
«Я говорю, что нельзя наказывать грузинский народ. Должны быть наказаны те представители «Грузинской мечты», которые непосредственно приняли решение о выходе из соглашения.
Я против прекращения безвизового сообщения, однако, поддерживаю введение персональных санкций в отношении тех людей, которые так нарушают европейское соглашение.
У нас будут интенсивные контакты. Это первая встреча.
Первый этап должен предполагать жесткие, четкие решения, а второй этап – четкие действия. Запад четко нам повторил, что соглашение для них в силе», - заявил Вашадзе.
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