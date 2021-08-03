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Джапаридзе: Популярность «Грузинской мечты» катастрофически упала
03.08.2021 19:15
Исследование IRI прямо показало, почему «Грузинская мечта» устроила демарш и сказала, что якобы аннулируется соглашение. Все это именно из-за этих результатов, которые совпадают с результатами, проведенных ими исследований, - заявил лидер «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе по поводу исследования IRI.
По его же словам, IRI – это организация с высокой репутацией, которая показала, что популярность «Грузинской мечты» катастрофически упала и правящая партия практически покидает политическое поле.
«Что главное, «Грузинской мечте», разумеется, не нравится то, что ее популярность катастрофически упала и практически, они уже постепенно покидают политическое поле, что неизбежно, и мы должны спокойно завершить этот процесс ради лучшего будущего нашей страны. Эти исследования показывают нам, политикам, что нужно действовать более активно, предпринимать более активные шаги, активнее общаться с населением. Однако, в то же время, они прямо показали то, почему «Грузинская мечта» устроила демарш и сказала, что якобы аннулируется соглашение. Все это именно из-за этих результатов, которые совпадают с результатами, проведенных ими исследований», - заявил Бадри Джапаридзе.
Вместе с тем, по оценке Джапаридзе, та поддержка, которая есть у «Лело» согласно исследованию, связана с апатичным отношением населения к политикам.
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