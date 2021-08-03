

Президент Грузии повторяет заявление ГМ о том, что документ Мишеля выполнил свою первоначальную цель

03.08.2021 20:57





«Я лично беру на себя ответственность и даже горжусь тем, что способствовала вовлечению Евросоюза тогда, когда политический кризис в стране зашел в тупик. Однако я не возьму ответственность за отдельные элементы документа, которые были согласованы между сторонами и за его аннулирование», — заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Однако, обнаруживать сегодня постфактум, что как будто мы что-то уступили, что было неприемлемо и могло нанести вред стране, непонятно. Исходя из своего опыта, я знаю, как провести красные линии перед подписанием. Я считала и считаю, что этот процесс, лежащий в основе этого документа, цели, которые он преследует, и принципы, на которых он основан, не являются исчерпывающими и представляют собой путь, который должна пройти эта страна, который я поддерживаю», — заявила Зурабишвили.



Вместе с тем, президент поблагодарила партии, подписавшие документ Шарля Мишеля.



«Я также разделяю их мнение о том, что документ выполнил свою первоначальную цель. Кризис завершился, состоялся многопартийный парламент, а политические процессы перешли с улицы в парламент. Мы приняли новый Избирательный кодекс. Этот документ является результатом того, что определенные оппозиционные силы не смогли перевести политические процессы на улицы, утратили ресурс дестабилизации и потерпели своего рода маргинализацию из-за того, что не подписали этот документ», — заявила президент Грузии.





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