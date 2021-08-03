

Гахария: У партии будет достойный кандидат в мэры Тбилиси

03.08.2021 20:58





По словам председателя партии «За Грузию» Георгия Гахария, партия еще не приняла решения по кандидатуре мэра Тбилиси и работает над этим вопросом.



По его словам, у партии будет достойный кандидат.



«Что касается Тбилиси, повторяю, что на сегодняшний день у нас нет конкретного решения относительно кандидата в мэры Тбилиси. Мы работаем над этим, и у нас будет достойный кандидат.



Что касается кандидатов, мы в полной мере используем то время, которое у нас есть. Как вы знаете, что главная задача для партии «За Грузию» состоит в том, что мы одновременно формируем партийную структуру и участвуем в выборах в органы местного самоуправления. У нас нет такой роскоши, имеющейся у партий, наших конкурентов, которые десятилетиями и годами создавали партийную инфраструктуру», - заявил председатель партии «За Грузию».



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