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Гахария: У партии будет достойный кандидат в мэры Тбилиси
03.08.2021 20:58
По словам председателя партии «За Грузию» Георгия Гахария, партия еще не приняла решения по кандидатуре мэра Тбилиси и работает над этим вопросом.
По его словам, у партии будет достойный кандидат.
«Что касается Тбилиси, повторяю, что на сегодняшний день у нас нет конкретного решения относительно кандидата в мэры Тбилиси. Мы работаем над этим, и у нас будет достойный кандидат.
Что касается кандидатов, мы в полной мере используем то время, которое у нас есть. Как вы знаете, что главная задача для партии «За Грузию» состоит в том, что мы одновременно формируем партийную структуру и участвуем в выборах в органы местного самоуправления. У нас нет такой роскоши, имеющейся у партий, наших конкурентов, которые десятилетиями и годами создавали партийную инфраструктуру», - заявил председатель партии «За Грузию».
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