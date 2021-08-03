

На полигоне Орфоло проходят учения военной полиции

03.08.2021 21:08





В рамках Agile Spirit 2021 взвод Восточного батальона военной полиции принимает активное участие в учениях, сообщает Минобороны.



По информации ведомства, учения проходят в Ахалцихе, на полигоне Орфоло.



Подразделение военной полиции проводит учения по конвою, патрулированию, пожарной безопасности и охране.



В рамках многонациональных учений грузинский взвод Департамента военной полиции также проводит совместные учения с подразделениями военной полиции США.



Совместные учения способствуют обмену опытом и улучшению взаимосовместимости между военной полицией США и Грузии.



Многонациональные учения Agile Spirit 2021 организованы Западным командованием Сил обороны Грузии и Командованием армии США в Европе и Африке. Полевой компонент военных учений завершится показательными учениями на полигоне Орфоло.



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