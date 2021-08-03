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Президент призывает население вакцинироваться


03.08.2021   21:28


Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала население пройти вакцинацию.

По словам президента, сегодня патриотизм - это вакцинация.

«Сегодня Грузия находится на перепутье, как это было много раз в истории. Сегодня Грузия стоит перед острыми вызовами, сегодняшние цифры распространения вируса настораживают. Противники вакцинации должны понимать, что их отношение не является каким-то личным выбором или выражением свободы. Их поведение создает угрозу другим, членам их семей, соседям, знакомым и всему населению этой маленькой страны, его жизнеспособности и здоровью, его будущему.

Настоящий патриотизм - это не хвастовство, не насилие и не игра мускулами. Сегодня патриотизм и мужество проходят по вакцинации, общественному самосознанию и ответственности", - заявила Саломе Зурабишвили.

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