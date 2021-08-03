

Гарибашвили обещает провести справедливые выборы

03.08.2021 21:39





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что 2 октября в Грузии пройдут свободные и конкурентные выборы. Он заявил об этом журналистам.



«Правительство берет на себя полную ответственность за проведение выборов в абсолютно мирной, свободной и конкурентной среде. Мы будем максимально мобилизованы, чтобы провести справедливые выборы», - заявил Гарибашвили.



Вчера, 2 августа, президент Грузии издала указ, согласно которому 2 октября состоятся выборы в местные органы самоуправления.





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