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Гарибашвили обещает провести справедливые выборы


03.08.2021   21:39


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что 2 октября в Грузии пройдут свободные и конкурентные выборы. Он заявил об этом журналистам.

«Правительство берет на себя полную ответственность за проведение выборов в абсолютно мирной, свободной и конкурентной среде. Мы будем максимально мобилизованы, чтобы провести справедливые выборы», - заявил Гарибашвили.

Вчера, 2 августа, президент Грузии издала указ, согласно которому 2 октября состоятся выборы в местные органы самоуправления.

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