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Гоциридзе: историческое здание Художественного музея - Иванишвили, музейные богатства – Патриархии
03.08.2021 21:41
«Историческое здание Художественного музея – Бидзине Иванишвили, музейные богатства – Патриархии, - вот цель, почему министром культуры была назначена на все способная Цулукиани», - так отреагировал один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе на просьбу Католикоса-Патриарха всея Грузии к премьер-министру, чтобы передать Православной Церкви Грузии икону Анчисхати.
По словам Гоциридзе, это первая просьба, за которой последует уступка других уникальных сокровищ культурного наследия, хранящихся в Художественном музее.
«Историческое здание Художественного музея – Бидзине Иванишвили, музейные богатства – Патриархии, - вот цель, почему министром культуры была назначена на все способная Цулукиани.
Мы все должны подать голос! Это уже перебор», - заявил Роман Гоциридзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии обратился письмом к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с просьбой передать Православной Церкви Грузии икону Анчисхати.
В письме говорится, что Патриархия уже давно ставит этот вопрос перед властями, готовность была всегда, однако власти для защиты и содержания святыни требовали создания соответствующих условий.
В своем письме Патриарх отмечает, что согласно просьбе властей, немецкой компанией с использованием высоких технологий для перенесения иконы был изготовлен и установлен в храме Анчисхати киот, в тоже время, с целью защиты святыни были проведены и другие необходимые работы.
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