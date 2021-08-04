|
|
|
Глава Минздрава и посол Франции ознакомились с вакцинацией иностранных граждан
04.08.2021 12:17
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол Франции в Грузии Диего Колас ознакомились с процессом иммунизации иностранных граждан в Тбилисской республиканской больнице.
Иностранные граждане, находящиеся в Грузии и не имеющие вида на жительство, могут пройти вакцинацию в 3 учреждениях: в Тбилиси – в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе; в Батуми - в Республиканской больнице и в Кутаиси - Лечебно-реабилитационный клинический центр для инвалидов и престарелых им. Чхобадзе.
Для вакцинации иностранные граждане или лица без гражданства должны предоставить в учреждения документ, подтверждающий соответствие любой из этих категорий. Посол Франции в Грузии Диего Колас подтвердил важность иммунизации и поблагодарил правительство Грузии за вовлечение в процесс иностранных граждан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна