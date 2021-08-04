

Глава Минздрава и посол Франции ознакомились с вакцинацией иностранных граждан

04.08.2021 12:17





Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол Франции в Грузии Диего Колас ознакомились с процессом иммунизации иностранных граждан в Тбилисской республиканской больнице.



Иностранные граждане, находящиеся в Грузии и не имеющие вида на жительство, могут пройти вакцинацию в 3 учреждениях: в Тбилиси – в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе; в Батуми - в Республиканской больнице и в Кутаиси - Лечебно-реабилитационный клинический центр для инвалидов и престарелых им. Чхобадзе.



Для вакцинации иностранные граждане или лица без гражданства должны предоставить в учреждения документ, подтверждающий соответствие любой из этих категорий. Посол Франции в Грузии Диего Колас подтвердил важность иммунизации и поблагодарил правительство Грузии за вовлечение в процесс иностранных граждан.



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