

Кремль атакует театры

04.08.2021 15:02



Сергей Михеев



Российская власть ведёт ожесточённую борьбу против всякого рода инакомыслия и старается установить тоталитарный контроль над политической и общественной жизнью страны. Закрываются СМИ, объявляются «иноагентами» и «экстремистами» все те, кто не подчиняются режиму, признаются «нежелательными» организациями не подвластные Кремлю, арестованы или выдворены из страны политические оппоненты. В общем, стараются подчинить себе всё, а что не удастся подчинить – уничтожается.



Вроде все зачистили. Можем отдыхать, и наслаждаться как устроились на долгие годы у власти, как жиреют за нас счет и изредка, ради приличия, вспоминают о народе – разумеется в предвыборный период. Вспоминают не потому, чтобы пообещать светлое будущее, а проверяют – наплодились ли еще недовольные. Мы всё задаемся вопросом – чем они нас могут ещё «порадовать»?



Еще года не прошло, как на Красной площади один москвич перед Мавзолеем стоял с плакатом – «Проснись! Вставай! У нас снова Царь!». Но реальность еще хуже. Только «Царя» народ еще стерпел-бы, но «Царь» и «Сталин» в одном лице, это уже слишком.



2 августа в печати появилась информация, что в сентябре общественный совет при Минкультуры проведет слушания «по вопросу репертуаров театров» на предмет их соответствия стратегии национальной безопасности страны. Глава общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов заявил: «Мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утвержденной Путиным «стратегии национальной безопасности».



2 июля президент Путин подписал новую стратегию национальной безопасности России. В ней говорится, что для «традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» стали угрозами «вестернизация», «абсолютизирование свободы личности и пропаганда вседозволенности», а также «пересмотр базовых норм морали». Этим сразу же воспользовалась власть и решила подмять под себя и культурную жизнь страны.



Заявление Лермонтова появилось после скандала вокруг спектакля «Первый хлеб», прошедший 19 июля в театре «Современник». Уже через несколько дней после премьеры председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «изучить и дать оценку» информации в СМИ, касавшейся возможного оскорбления ветеранов «в одной из театральных постановок» этого театра. В постановке общественники углядели неуважительное отношение к защитникам Отечества. В реальности этот спектакль о новом поколении, о молодых людях, которые хотят быть свободными, которые не видят для себя перспектив и цель жизни, поэтому идут на войну. Главную роль в нём играет Лия Ахеджакова и играет замечательно. Путинский режим усмотрел в этом спектакле аналогию с теми проблемами, с которыми сталкивается молодёжь в нашей стране, и это его взбесило.



Михаил Лермонтов в своём заявлении поясняет: «К нам обратилась группа товарищей о проблемах с репертуарной политикой театров, и мы решили, что эту тему надо поставить на общественное обсуждение, провести общественный совет по вопросу репертуаров театров в части соответствия их недавно утвержденной президентом стратегии национальной безопасности». Очень знакомые и режущие слух термины: «группа товарищей» и «общественное обсуждение», они напоминают трагические «тридцатые», но чему удивляться – наше правительство уже давно и настойчиво старается нас туда возвратить и, к сожалению, в этом оно преуспело.



Как выясняется, одним из «обратившихся» в совет является писатель Святослав Рыбас, который сетует на то, что в российских театрах постановки не соответствуют национальной идее, которая отражена в Стратегии национальной безопасности. Такие вот «обращения и негодования представителей общественности», нам до боли знакомы, как раз они и послужили поводом для уничтожения значительной части не только российской, но и советской интеллигенции.



Как известно Госдума России одобрила поправки об административной и уголовной ответственности за «публичное оскорбление памяти защитников Отечества». За оскорбление чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, виновным лицам грозит наказание до трех лет лишения свободы, а за те же действия, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой - до пяти лет лишения свободы. Так что теперь дело за СК, как он определит «несоответствия» спектакля к политике национальной безопасности – оскорбляла Лия Ахеджакова ветеранов в одиночку, или это было совершено «группой лиц по предварительному сговору». От этого зависит будет ли участвовать Ахеджакова в лагерной самодеятельности до трёх лет одна, или всей труппой создадут лагерьный театр, годиков на пять.



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