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Хухашвили: Саломе Зурабишвили рассуждает как глава государства
04.08.2021 16:15
До сегодняшнего претензии в адрес президента с моей стороны высказывались именно потому, что она зачастую руководствовалась узкопартийными интересами, а вчера показала, что государственные интересы она поставила выше партийных, - так оценивает эксперт Гия Хухашвили заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе по поводу необходимости выполнения соглашения от 19 апреля.
По словам Хухашвили, озвученные президентом вчера заявления - это проявление уважения к ЕС и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. По его же оценке, то, что позиция Зурабишвили совпадают с мнением оппозиции, не означает, что президент страны является оппозиционером.
«После заключения договора необходимо его исполнение. Таков универсальный закон. Президент говорит то, что думает. А совпадение ее позиции с мнением оппозиции не означает, что президент оппозиционер. Поэтому, по моему мнению, ее вчерашний шаг заслуживает уважения, поскольку вчера она рассуждала не руководствуясь политической конъектурой, а как глава государства, что является ее конституционной обязанностью», - заявил Хухашвили.
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