

Минздрав: Грузия – на пике четвертой волны пандемии

04.08.2021 17:24





Резкий рост случаев инфицирования коронавирусом говорит о том, что Грузия переживает четвертую волну пандемии коронавируса. Об этом заявила замминистра здравоохранения и социальной защиты Тамар Габуния.



«За последние два дня было зарегистрировано более 4 000 случаев в сутки, что указывает на то, что это фактически пик четвертой волны. Мобилизация больничной сети продолжается. На сегодняшний день мобилизовано до 7 000 коек, также задействованы дополнительные клиники, так что, если пациенту требуется лечение в больнице, его можно госпитализировать. Вчера мы добавили персонал онлайн-клиники, чтобы не было задержек с ответами на телефонные звонки».



По словам Габуния, в этих условиях довольно сложно принимать какие-либо профилактические меры. Основное средство защиты – это маски, добавила замминистра здравоохранения.



Отметим, что 3 августа в Грузии было выявлено 4 287 новых случаев коронавируса, а 4 числа – 4 233. За два дня в стране от осложнений, вызванных Covid-19, скончались 72 человека. В настоящее время в Грузии зафиксировано почти 34 тысячи случаев активной болезни. Порядка шести тысяч человек проходят лечение в стационаре, а свыше 25 тысяч – на дому.



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