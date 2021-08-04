

Литовские СМИ: страны Балтии действительно отказались принимать Гарибашвили

04.08.2021 17:25





Источники литовского издания «15min» подтвердили, что Литва и другие страны Балтии решили не принимать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который планировал официальный визит в регион. Правительства стран Балтии заявили, что просьба Тбилиси об отсрочке визита была отклонена, поскольку Грузия не проявила желания наказать виновных в нападениях на ЛГБТ-активистов и журналистов 5 июля.



«Люди, устроившие в тот день акт массового насилия, в основном ультраправые, связаны с Россией, и это вызвало гнев политических лидеров стран Балтии», — передает издание, напоминая, что в тот день от рук противников Tbilisi Pride пострадали свыше 50 сотрудников СМИ, а один из них – телеоператор Лексо Лашкарава – впоследствии скончался.



«15min» отмечает, что, несмотря на международную реакцию, власти Грузии проявили пассивность в расследовании нападений.



«Правительства стран Балтии, похоже, обратили на это внимание. Согласно источникам, в Литве, Латвии и Эстонии решение о дипломатическом отказе принять Гарибашвили согласовывалось как на уровне парламентов, так и на уровне правительств».



Более того, как утверждает издание, премьера Гарибашвили не принимают и в Вашингтоне – «несомненно, по той же причине».



При этом отказ стран Балтии принимать премьер-министра Грузии также связан с решением правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения с оппозицией об урегулировании политического кризиса. Документ был заключен при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, но в конце июля власти объявили о его аннулировании.



Запад обвиняет «Грузинскую мечту» и ее основателя Бидзину Иванишвили в откате от демократии. Этот шаг подвергся критике со стороны как ЕС, так и США. Источники «15min» дали понять, что Литва и другие страны Балтии рассматривают недавние события в Грузии как единый пакет.



Первой о том, что эстонские, латвийские и литовские политики отказались встречаться с Ираклием Гарибашвили, со ссылкой на свои источники сообщила телекомпания Formula TV. По ее информации, причиной стали события 5 июля в Тбилиси и аннулирование «Грузинской мечтой» соглашения Шарля Мишеля.



Позже МИД Грузии, однако, заверил, что поездка премьер-министр 8-9 августа невозможна в связи с «государственным значением» указанных дат. Сообщения СМИ в министерстве иностранных дел назвали «печальными спекуляциями».



Добавим также, что ранее сорвался визит главы грузинского кабмина в Вашингтон. Тогда критические медиа сообщили, что с Гарибашвили не захотели встречаться конгрессмены. Позже председатель Группы друзей Грузии в Палате представителей Адам Кинзингер объяснился в Twitter: «На этой неделе нас не будет в Вашингтоне, поэтому провести встречу невозможно».



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