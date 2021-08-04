

Минюст внедряет инновационный механизм контроля над пробационерами

04.08.2021 17:28





«По инициативе министерства юстиции Грузии будет запущен новый механизм электронного контроля над пробационерами. Созданная с использованием современных технологий система Probbox будет контролировать и регистрировать условно осужденных без привязки к муниципалитету», - заявил сегодня министр Рати Брегадзе на презентации 10-летнего плана работы ведомства.



По его словам, система Probbox оснащена оборудованием для видеозаписи и снятия отпечатков пальцев. Пробационер может проходить регистрацию посредством этой системы, нарушение графика также автоматически отражается в базе данных куратора. Аппараты Probbox будут располагаться в домах юстиции, общественных центрах и местных муниципалитетах по всей стране.



«Новый механизм электронного контроля над условно осужденными облегчит пробационерам выполнение взятых на себя обязательств и в то же время сэкономит человеческие ресурсы», - добавил Брегадзе.





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