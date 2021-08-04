

ВОЗ призывает ввести мораторий на вакцинацию третьей дозой как минимум до конца сентября

04.08.2021 20:12





ВОЗ призывает ввести мораторий на бустерные прививки от коронавируса как минимум до конца сентября, однако не исключено, что этот срок будет необходимо продлить. Об этом заявил в среду на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард, передает ТАСС.



«Скорее всего, два месяца - недостаточно длинный срок для моратория, - отметил он. - Мы должны будем пересмотреть достижения в конце сентября и оценить, что необходимо делать дальше».



По словам эксперта, некоторые предварительные исследования показывают, что, возможно, для некоторых слоев населения необходима третья, бустерная доза для усиления защиты. Однако приоритет, по убеждению Эйлварда, должен отдаваться тому, чтобы охватить стандартной вакцинацией медработников, пожилое населения и людей с хроническими заболеваниями. С учетом этого он призвал все страны «занять выжидательную позицию и не прививать людей бустерной дозой, пока не будут охвачены вакцинацией наиболее уязвимые слои населения».



Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере, до конца сентября. Он пояснил, что это позволило бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели - вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.



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