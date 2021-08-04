

Самадашвили: Мечта – это затонувший корабль, с которого все пытаются сойти

04.08.2021 20:29





По словам депутата парламента Грузии Саломе Самадашвили, «Грузинская мечта» - это затонувший корабль, и все, кем осознана связанная с соглашением Шарля Мишеля международная конъюнктура, пытаются сойти с этого корабля. Так она отреагировала на критическое заявление президента.



Самадашвили оценку Зурабишвили об аннулировании документа считает правильным решением и полагает, что она (та) пытается дистанцироваться от правящей партии.



«Я думаю, что это очень многословное заявление, и не потому, что «Грузинская мечта» из-за этого изменит свое мнение, а потому, что это очень ясно показывает, «Грузинская мечта» - это затонувший корабль и все те, у кого осталось какое-либо понимание связанной с соглашением международной конъюнктуры, пытаются сойти с этого корабля.



Саломе Зурабишвили пытается дистанцироваться от «Грузинской мечты» и это совершенно правильный шаг», - заявила Саломе Самадашвили.



После того, как Саломе Зурабишвили встретилась с подписавшими соглашение Мишеля некоторыми политиками, вчера, 3 августа, она провела специальный брифинг и заявила, что не может взять на себя ответственность ни за отдельные элементы документа, ни за его аннулирование. Зурабишвили отметила, что не согласна с доводами «Грузинской мечты», которыми они объясняют отмену документа.



Кроме того, Зурабишвили во время своего выступления еще раз подчеркнула необходимость выполнения соглашения и раскритиковала членов правящей команды. Она заявила, мы требуем от зарубежья уважения и нас раздражают их указания и критика, однако, чтобы заслужить уважение, мы должны чтить слово и выполнять взятые на себя обязательства.





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