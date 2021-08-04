

Сказалось международное давление, и это отразилось в заявлении президента – Деканоидзе

04.08.2021 20:32





По заявлению члена «Национального движения» Хатии Деканоидзе, международная критика принесла плоды, и это отразилось в заявлении президента. По ее словам, международные партнеры свое отношение выражают в санкциях.



«Международное давление определенно подействовало и впервые это проявилось именно в заявлении президента, когда она открыто раскритиковала за аннулированное соглашение «Грузинскую мечту». Такое отношение наших международных партнеров так не закончится. Безусловно, это не будет связано с наказанием граждан Грузии, но оно должно быть связано с санкциями против клептократического режима, представителей олигархического режима и высокопоставленных чиновников правительства Бидзины Иванишвили», - заявила Деканоидзе.



После того, как Саломе Зурабишвили встретилась с подписавшими соглашение Мишеля некоторыми политиками, вчера, 3 августа, она провела специальный брифинг и заявила, что не может взять на себя ответственность ни за отдельные элементы документа, ни за его аннулирование. Зурабишвили отметила, что не согласна с доводами «Грузинской мечты», которыми они объясняют аннулирование документа.



Кроме того, Зурабишвили во время своего выступления еще раз подчеркнула необходимость выполнения соглашения и раскритиковала членов правящей команды. Она заявила, мы требуем от зарубежья уважения и нас раздражают их указания и критика, однако, чтобы заслужить уважение, мы должны чтить слово и выполнять взятые на себя обязательства.





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