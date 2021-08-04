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Глава МИД Грузии поблагодарил власти Бельгии за 86 400 доз вакцины AstraZeneca
04.08.2021 20:40
Вице-премьер правительства Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани поблагодарил Королевство Бельгия за предоставление Грузии 86 400 доз вакцины AstraZeneca.
Залкалиани выразил благодарность правительству Бельгии в социальной сети.
«Ваша поддержка в трудное время пандемии очень важна для нас», — написал Залкалиани в Twitter.
Сегодня стало известно, что Бельгия безвозмездно передаст Грузии 86 400 доз противокоронавирусной вакцины AstraZeneca.
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