

Глава МИД Грузии поблагодарил власти Бельгии за 86 400 доз вакцины AstraZeneca

04.08.2021 20:40





Вице-премьер правительства Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани поблагодарил Королевство Бельгия за предоставление Грузии 86 400 доз вакцины AstraZeneca.



Залкалиани выразил благодарность правительству Бельгии в социальной сети.



«Ваша поддержка в трудное время пандемии очень важна для нас», — написал Залкалиани в Twitter.



Сегодня стало известно, что Бельгия безвозмездно передаст Грузии 86 400 доз противокоронавирусной вакцины AstraZeneca.





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