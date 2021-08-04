

Нико Татулашвили назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам прав человека

04.08.2021 20:46





Нико Татулашвили назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам прав человека.



Нико Татулашвили получил образование в университетах Эссекса, Лунда, Центральной Европы, Берна и Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.



Работал в министерстве обороны Грузии, главой администрации, начальником отдела международных отношений в Службе государственного инспектора, начальником отдела международных отношений аппарата инспекторов по защите персональных данных, занимал разные должность в аппарате Народного защитника Грузии. Также был председателем финансового комитета Европейской сети национальных правозащитных учреждений.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





