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Нико Татулашвили назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам прав человека
04.08.2021 20:46
Нико Татулашвили назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам прав человека.
Нико Татулашвили получил образование в университетах Эссекса, Лунда, Центральной Европы, Берна и Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.
Работал в министерстве обороны Грузии, главой администрации, начальником отдела международных отношений в Службе государственного инспектора, начальником отдела международных отношений аппарата инспекторов по защите персональных данных, занимал разные должность в аппарате Народного защитника Грузии. Также был председателем финансового комитета Европейской сети национальных правозащитных учреждений.
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