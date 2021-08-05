

Великобритания внесла Грузию в «красный список»

05.08.2021 11:47





Путешественники, прибывающие в Великобританию из Грузии и Мексики, должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как сообщило в среду министерство транспорта королевства, с 8 августа эти две страны, а также французские заморские регионы Майотта и Реюньон войдут в красный список стран повышенного риска распространения новых штаммов коронавируса. Тогда же из красного списка будут исключены Индия, Катар и ОАЭ.



«Красный список был расширен, чтобы защитить успехи, достигнутые в ходе программы массовой вакцинации, от угрозы, которую представляют новые варианты вируса», – заявил глава Минтранса Грант Шэппс.



В соответствии с так называемой светофорной системой поездок, введенной в Соединенном Королевстве в мае при въезде в страну из 60 стран красного списка необходимо 10 дней провести в изоляции в специальных гостиницах.



С 12 августа стоимость проживания в этих отелях вырастет на 30%, до £2285 (около 3200 долларов США). Как пояснили в правительстве, это связано с переоценкой затрат на обеспечение карантина в таких учреждениях, пишет ТАСС.



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