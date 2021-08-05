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В Грузии к 2022 году построят первую тюрьму европейского типа
05.08.2021 13:08
К 2022 году в муниципалитете Озургети на западе Грузии завершится строительство тюрьмы, полностью соответствующей европейским стандартам. Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
«Строительство расчитанной на 700 заключенных тюрьмы завершится к 2022 году. Это пенитенциарное учреждение будет в Грузии первым, которое полностью соответствует цели ресоциализации и реабилитации осужденных», — сказал министр.
Он отметил, что при строительстве тюрьмы учтены как европейские стандарты, так и требования к тюрьмам Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
По состоянию на 1 июля 2021 года в Грузии в заключении находилось 9,1 тысяча человек, что составляет 0,25% населения страны. Заключенные отбывают строк в 13 тюрьмах в разных регионах страны.
На сегодняшний день тюрьмы в Грузии делятся по степени риска заключенных и по виду заключения на три типа — открытые, полуоткрытые и закрытые учреждения. В последних содержатся осужденные за тяжкие преступления и не подчиняющиеся внутреннему распорядку тюрем.
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