

МИД: Грузия прогрессирует в плане выполнения прошлогодних рекомендаций ЕС

05.08.2021 14:10





Сегодня Еврокомиссия опубликовала 4-й отчет по приостановлению безвизового режима, в котором отмечается, что безвизовый режим приносит экономическую, социальную и культурную пользу как партнерам, так и странам-членам ЕС. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



Как сообщает министерство, в отчете положительно оценивается прогресс, достигнутый Грузией в плане управления границей, в том числе, благодаря программе помощи Евросоюза - SAFE и содействию стран-членов, и особенно Латвии.



«В отчете положительно оценивается то, что 11 февраля 2021 года Грузия обновила рабочее соглашение с Агентством Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).



В целом в отчете положительно оценивается выполнение Грузией рекомендаций, которые содержались в отчете Еврокомисси предыдущего года, в том числе и усилия Грузии с целью сокращения безосновательных заявок на получение убежища со стороны грузинских граждан – посредством законодательных изменений, углубления сотрудничества с Frontex и странами-членами, а также сети полицейских атташе.



Безвизовым режимом с ЕС пользуются Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова и Украина. Еврокомиссия оценивает выполнение этими странами в течение 2020 года тех рекомендаций, которые были даны этим странам в предыдущем отчете Еврокомиссии. Относительно Грузии, Молдовы и Украины, которые пользуются безвизовым режимом на 7 лет меньше, в отчете говорится о том, как эти страны продолжают выполнять предусловия, определенные для безвизового режима», - говорится в информации.



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