

Ираклий Гарибашвили: Абсолютно неоправданно снова закрывать страну

05.08.2021 15:08





«Когда страна завезла более 2 миллионов доз вакцин, в общей сложности через месяц у нас будет более 3 миллионов доз вакцин, повторное закрытие страны будет абсолютно неоправданным», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации 10-летнего плана действий.



Как отметил глава правительства, правительство не остановит экономику, потому что это ошибочный путь.



«Мы твердо решили и сказали, что в этой ситуации, когда страна завезла более 2 миллионов доз вакцин, в общей сложности через месяц у нас будет более 3 миллионов доз вакцин, повторное закрытие страны будет абсолютно неоправданным. Мы не остановим экономику, это ошибочный путь. Вакцинация напрямую связана с высокими темпами экономического роста нашей страны. В последние дни мы наблюдаем рост темпа вакцинации. Вчера было сделано 20 000 прививок, но этого недостаточно, мы должны делать еще больше прививок ежедневно, чтобы достичь цели. Наша задача — вакцинировать три миллиона человек в ближайшие 2-3 месяца, что позволит нам поддерживать высокие темпы экономического роста, не закрывать страну снова и не вызывать таких же тяжелых последствий как в прошлом году», — заявил Гарибашвили.



По словам главы правительства, закрытием вирус не победить, а главный путь борьбы с вирусом — вакцинация.



Премьер-министр ещё раз призвал население пройти вакцинацию.





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