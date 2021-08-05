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Дом юстиции на колесах и госуслуги в телефоне – Минюст Грузии анонсировал запуск новых сервисов


05.08.2021   15:17


В Грузии жители отдаленных сел смогут воспользоваться различными сервисами в Домах юстиции на колесах. Новый проект Минюста Грузии был анонсирован на презентации десятилетнего плана работы ведомства.

Сегодня многим гражданам Грузии приходится преодолевать сотни километров до районного центра, чтобы обратиться в Дом юстиции. Благодаря новой инициативе, в специально оснащенных микроавтобусах обслуживать их будут по месту жительства.

Ведомство также планирует запустить проект цифрового Дома юстиции. Речь идет о мобильном приложении JUST APP, где будут объединены различные государственные услуги.

Минюст также обещает предложить новые услуги бизнес-сектору. Планируется создание «персонального ассистента», который сможет дистанционно проводить клиентам консультации на высоком уровне.

Во время презентации десятилетнего плана также стало известно, что в ближайшее время будут построены тюрьмы совершенно нового типа, в которых заключенные смогут пройти профессиональную переподготовку. Одна из них, рассчитанная на примерно 700 осужденных, уже в начале следующего года будет открыта в поселке Лаитури (Гурия).

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