

В ЕС представили отчет о выполнении Грузией правил безвизового режима

05.08.2021 15:49





Еврокомиссия опубликовала третий по счету отчет о соответствии требованиям по безвизовому режиму Грузии и еще семи стран Восточной Европы и Западных Балкан.



В документе говорится, что в целом Тбилиси выполняет необходимые условия, однако власти должны принять более эффективные меры для снижения числа «необоснованных ходатайств о предоставлении убежища» в государствах-членах ЕС от граждан Грузии, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью.





В 2020 году количество заявлений о предоставлении международной защиты в государствах-членах ЕС от граждан Грузии снизилось на 60% по сравнению с 2019 годом. В целом в 2020 году гражданами Грузии было подано более 8,8 тысячи заявлений. Уровень удовлетворения их заявок увеличился с 4,1% в 2019 году до 4,6% в 2020 году.



Число граждан Грузии, незаконно находящихся в ЕС, уменьшилось на 13%, с 11,9 тысячи в 2019 году до 10,3 тысячи человек в 2020 году.



Количество отказов во въезде в ЕС гражданам Грузии снизилось на 53% — с 4,4 тысячи в 2019 году до примерно 2 тысяч в 2020 году.



Авторы отчета объясняют снижение большинства показателей пандемией COVID-19. Они полагают, что вскоре здесь снова начнет фиксироваться рост.



Показатель возвращения подлежащих депортации граждан Грузии на родину снизился с 52% в 2019 году до 47% в 2020 году. Как указывают в Еврокомиссии, тенденция связана с уменьшением количества решений о возвращении, выданных гражданам Грузии, на 27% (до 11 985 в 2020 году) и снижением на 33% числа фактически вернувшихся людей (5 685 в 2020 году). Одновременно агентство Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») говорит об удовлетворительном выполнении Грузией соглашения о реадмиссии, заключенном с ЕС.



Рекомендации для Грузии

Продолжать активно решать проблему необоснованных ходатайств о предоставлении убежища в странах ЕС;



Повысить эффективность антикоррупционных институтов и правоохранительных органов для более эффективного рассмотрения тяжких коррупционных дел;



Завершить реформу Верховного суда, приведя процедуру отбора судей в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и европейскими стандартами;



Завершить реформу прокуратуры, в том числе путем разделения функций между следователями и прокурорами;



Завершить оперативное развитие подразделения финансовой разведки, чтобы оно имело полный доступ к необходимой финансовой, административной и правоохранительной информации для надлежащего выполнения своих функций;



Продолжать усилия по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней, в частности с отмыванием доходов от незаконной деятельности;



Продолжать усилия по приведению национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;



Обеспечить дальнейшее согласование визовой политики Грузии со списками третьих стран, требующих получения визы ЕС, в частности, в отношении тех третьих стран, из которых фиксируется нерегулярная миграция или же существуют риски безопасности для ЕС.





В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.



Грузия и Украина получили такую возможность практически одновременно — в марте и июне 2017 года, после того, как в ЕС ввели новую систему приостановки безвиза в случае, если странами не выполняются необходимые требования, если нерегулярная миграция или необоснованные заявки на убежище превышают определенный уровень.



За четыре года примерно 500 тысяч граждан Грузии совершили более миллиона визитов в страны ЕС / Шенгенской зоны.



Молдова, которая наряду с Грузией и Украиной является ассоциированным членом ЕС, пользуются безвизовым режимом с 2014 года.



Граждане Черногории, Сербии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины могут въезжать без виз в ЕС для краткосрочных визитов с 2009-2010 годов.



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