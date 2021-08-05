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США призвали Азербайджан к освобождению всех военнопленных
05.08.2021 16:43
Соединенные Штаты были рады помочь в усилиях по освобождению армянских военнопленных из Азербайджана, – заявил президент США Джо Байден, отметив посредническую роль Грузии.
«Мы и далее будем призывать к безопасному возвращению всех военнопленных. Надеемся, что достигнутый нами при поддержке Грузии прогресс в этой области станет важной основой для дальнейшего регионального сотрудничества – в дополнение к обсуждениям, инициированным сопредседателями Минской группы», – написал Байден в письме Николу Пашиняну, в котором поздравил премьер-министра Армении с победой на парламентских выборах и формированием нового правительства.
Президент США также призвал Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к предметным переговорам.
Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
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