

В Минздраве Грузии исключают связь туризма и ухудшения эпидситуации

05.08.2021 18:03





В Минздраве Грузии исключают, что активизация туризма стала причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сегодня на брифинге заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.



«Мы не можем полностью винить туризм в нынешней эпидситуации, есть много других факторов. Главный «бустер» — это не туризм, главный «бустер» — это свадьбы, собрания с участием 400-500 человек», — сказала Габуния.



Она также указала на важность соблюдения элементарных мер безопасности, в том числе ношения масок. Сейчас в Грузии процент использования масок среди населения составляет около 50%.



«Самым действенным и эффективным средством, которое можно использовать с целью превенции, — это использования маски как в открытом пространстве, так и закрытом пространстве», — заявила Габуния.



Замглавы Минздрава считает неизбежным рост смертности среди больных коронавирусом. Она пояснила, что уже долгое время данный показатель сохраняется на уровне 1,37%, однако с ростом случаев заражения увеличивается и число летальных исходов.



Отвечая на вопрос о возможности введения обязательной вакцинации от COVID-19, Габуния заявила, что на данном этапе прибегать к таким мерам они не планируют.



«Мы следуем модели добровольной вакцинации. На этом этапе вакцинация рассматривается только на основе решения, собственного выбора и воли человека. Надеюсь, что все понимают, насколько это важно. Возможно, понадобится больше образовательной работы», — отметила Габуния.



Определенную позитивную тенденцию специалисты фиксируют по уровню инфицирования среди детей. Ранее из-за роста случаев заражения среди несовершеннолетних Минздраву пришлось добавлять койки в педиатрических отделениях. Пока что этих мест оказалось достаточно и детские больницы не перегружены, отметила Габуния.



В Грузии за последние сутки выявили 3 670 новых случаев инфекции. С начала пандемии зафиксировано более 436 тысяч случаев инфицирования, более 393 тысяч выздоровели, 5 986 скончались.



По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 564 691 граждан, из них полную дозу получили 178 077 человек.



Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.



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