

Гахария начал понимать, как «Грузинская мечта» выигрывала выборы все эти годы

05.08.2021 19:56





Я встречаюсь со многими людьми, в том числе с учредителями и бывшими членами «Грузинской мечты», которые заявляют, что власти, управляемые сегодняшними партийными «боссами», повторяют именно то, что происходило до 2012 года, - заявил лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария, говоря по поводу т.н. скрытых прослушиваний и слежки.



По его же словам, представители власти угрожают публичным служащим увольнением с работы из-за того, что они выражают свои политические симпатии.



«Это аморально. «Мечта», пришедшая к власти в 2012 году с модулем восстановления справедливости и чести, сегодня, в результате правления этих партийных «боссов», вынуждена использовать те же инструменты и методы, что были прежде. Зачастую запугивают и выгоняют с работы тех же людей, в отношении которых это делалось и до 2012 года. Мы создали специальную группу юристов, которые рассматривают все случаи, и мы очень надеемся, что судебная система адекватно ответит на такое безобразное поведение властей, и если понадобится, мы привлечем внимание и международных партнеров. Для политически мотивированного правосудия, особенно в регионах, государство использует государственные инструменты», - отметил Гахария.



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