

Нидерланды присвоили Грузии статус «страны очень высокого риска инфицирования»

05.08.2021 22:13





Нидерланды присвоили Грузии статус «страны очень высокого риска инфицирования». Решение вступит в силу с 8 августа.



Как отмечается в заявлении, обязательная 10-дневная изоляция/карантин будет применяться к пассажирам, въезжающим из Грузии в Нидерланды.



«Для визитеров, прибывающих из Грузии в Нидерланды, будет действовать обязательная 10-дневная изоляция/карантин, который распространяется на всех, включая вакцинированных граждан. Находящийся в изоляции визитер может пройти тестирование на 5-й день после въезда и, в случае отрицательного результата теста, покинуть изоляцию», — говорится в заявлении.





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