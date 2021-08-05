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Нидерланды присвоили Грузии статус «страны очень высокого риска инфицирования»
05.08.2021 22:13
Нидерланды присвоили Грузии статус «страны очень высокого риска инфицирования». Решение вступит в силу с 8 августа.
Как отмечается в заявлении, обязательная 10-дневная изоляция/карантин будет применяться к пассажирам, въезжающим из Грузии в Нидерланды.
«Для визитеров, прибывающих из Грузии в Нидерланды, будет действовать обязательная 10-дневная изоляция/карантин, который распространяется на всех, включая вакцинированных граждан. Находящийся в изоляции визитер может пройти тестирование на 5-й день после въезда и, в случае отрицательного результата теста, покинуть изоляцию», — говорится в заявлении.
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