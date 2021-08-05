

Предвыборный штаб Кахи Каладзе возглавил Гегоргий Амилахвари

05.08.2021 22:21





Мэр Тбилиси Каха Каладзе открыл в столице избирательный штаб для выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Избирательный штаб возглавит Георгий Амилахвари. Сегодня главу штаба представил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе.



По словам Кахи Каладзе, в рамках избирательной кампании любой гражданин сможет прийти в штаб и высказать свое мнение.



Как отметил Каладзе, Георгий Амилахвари имеет большой опыт работы в сфере образования, деловых отношений с молодежью и является хорошим менеджером.



«Я хотел бы познакомить вас с человеком, который возглавит мой избирательный штаб, станет другом и болельщиком каждого тбилисца. Это молодой, энергичный и выдающийся член нашей команды у которого много опыта работы в сфере образования и деловых отношений с молодежью. Георгий Амилахвари — хороший менеджер, активный прогрессивный и энергичный человек, с которым мы будем вести избирательную кампанию таким образом, чтобы победила не только одна политическая группа, не только я, как один кандидат, но победу одержали Тбилиси и тбилисцы», — заявил Каха Каладзе.





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