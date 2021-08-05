

Партия «Гирчи» вновь планирует разыграть среди избирателей автомобили Tesla

05.08.2021 22:53





Оппозиционная ультралиберальная партия «Гирчи» перед выборами в органы местного самоуправления разыграет двадцать автомобилей Tesla. Об этом журналистам сообщил депутат от «Гирчи» Сандро Раквиашвили.



Впервые провести розыгрыш электромобилей «Гирчи» собиралась перед выборами в парламент 2020 года. Партия планировала купить автомобили на бюджетные деньги, которые «Гирчи» должна была получить по итогам выборов.



Цель лотереи состояла в том, чтобы повысить активность избирателей. Для участия в розыгрыше избиратель должен был пройти регистрацию сайте партии, принять участие в голосовании на парламентских выборах 31 октября, снять селфи у избирательного участка и загрузить фотографию на своей странице в Facebook. При этом голосовать можно было за любую партию.



Однако после выборов «Гирчи» отказались устраивать розыгрыш. Свое решение в партии объяснили просто – официальные результаты выборов вызвали протест оппозиции, из-за чего парламенту десятого созыва был объявлен бойкот. В условиях, когда партия отказалась от государственного финансирования, в «Гирчи» решили не тратить деньги на автомобили.



По словам Раквиашвили, и в этот раз «Гирчи» собирается приобрести электромобили из средств, которые полагаются партии из бюджета, и от которых они отказываются.



«В ближайшее время розыгрыш проекта Tesla начнется с тех людей, которые в прошлом году пришли на выборы и сфотографировались возле избирательного участка», — сказал Раквиашвили.



Также депутат сообщил, что партия запланировала несколько других предвыборных проектов для жителей Тбилиси, Батуми, а также других городов Грузии, где будут выбирать мэров и городские собрания.



Партия будет знакомить избирателей со своей программой через интернет-платформу для онлайн-конференций Zoom, которую назовет «зумдазум» (от «зума» к «зуму») по аналогии с кампанией «кардакар» (в переводе с грузинского «от двери к двери»), когда политики ходят по домам, чтобы рассказать избирателям о своей программе.



«Мы решили провести собственную независимую кампанию в этом политическом хаосе, где неясно, каковы цели политических игроков», — сказал Раквиашвили.



Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября. По итогам парламентских выборов 2020 года, «Гирчи» обеспечили себе четыре депутатских мандата в парламенте десятого созыва.



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