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Кобахидзе: Никаких внеочередных выборов до 2024 года не будет
06.08.2021 10:57
Никаких внеочередных выборов до 2024 года не будет, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Как пояснил Кобахидзе, в будущем «Грузинская мечта» больше не будет оформлять соглашений, подобных соглашению от 19 апреля.
«Соглашение аннулировано, и мы уже не раз говорили, что такого типа соглашения в будущем оформлять больше не будем. Тут шла речь о временном выходе из конституционных рамок, это больше не повторится, мы ответственны за это. Разумеется, никаких внеочередных выборов до 2024 года не будет», - заявил Кобахидзе.
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