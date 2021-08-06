

Кобахидзе: Никаких внеочередных выборов до 2024 года не будет

06.08.2021 10:57





Никаких внеочередных выборов до 2024 года не будет, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Как пояснил Кобахидзе, в будущем «Грузинская мечта» больше не будет оформлять соглашений, подобных соглашению от 19 апреля.



«Соглашение аннулировано, и мы уже не раз говорили, что такого типа соглашения в будущем оформлять больше не будем. Тут шла речь о временном выходе из конституционных рамок, это больше не повторится, мы ответственны за это. Разумеется, никаких внеочередных выборов до 2024 года не будет», - заявил Кобахидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





