

Спикер парламента: Президент и не вправе осуществлять демарш против конституционного органа

06.08.2021 11:03





«Я услышал и то, что якобы со стороны президента был демарш. Как может быть у президента демарш в отношении назначенного ею же кандидата?» – так откликнулся председатель парламента Грузии Каха Кучава на сделанные отдельными лицами комментарии, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не присутствовала в Конституционном суде на церемонии принесения присяги представленного ею судьи Георгия Тевдорашвили в знак протеста в отношении правящей команды.



По его словам, разговоры о возможном конфликте между президентом и правящей силой бессмысленны.



«Она, президент, представила этого кандидата. Парламент поддержал его. Был избран ее кандидат. Никакого конфликта нет, президент и не вправе осуществлять демарш против конституционного органа.



Если бы это было партийное мероприятие, тогда у кого-то действительно могло возникнуть подозрение, не демарш ли это или причина конфликта. Это Конституционный суд, это не партийный орган или партийная организация, против которой действительно можно осуществить демарш.



Она, г-жа президент, наверное, не смогла приехать. Я действительно не знаю причин этого. Об этом вы должны спросить у нее», - заявил Кучава.



Каха Кучава также отметил, что у него весьма частная коммуникация с президентом и оснований для конфликта не существует.



Состоялась церемония приведения к присяге новоназначенного судьи Конституционного суда Грузии Георгия Тевдорашвили. На мероприятии в Конституционном суде присутствовали председатель парламента Грузии Каха Кучава, председатель Верховного суда Грузии и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, а также председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе. На мероприятии не было президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Напомним, что судью Георгия Тевдорашвили в Конституционный суд назначила именно президент Грузии Саломе Зурабишвили.



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