

Саакашвили прокомментировал заявление МИД РФ: Они не на шутку перепугались

06.08.2021 12:41





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Москве боятся его возвращения на родину. Об этом политик заявил, комментируя слова заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.



Накануне представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона. Одновременно Бикантов назвал избранное правительство Саакашвили, которое правило в Грузии до 2012 года, «преступным режимом», добавив, что в РФ «никогда не ставили знак равенства» между ним и народом Грузии.



«В Москве очень хорошо знают, что подавляющее большинство грузинского народа на моей стороне и требует моего возвращения. Они не на шутку перепугались и сделали это заявление. Так вот, я хочу сказать всем: Никто не сможет мне помешать вернуться в свою родную страну и спасти ее от внутренних и внешних врагов и недоброжелателей.



Я выполню свой исторический долг. Я слышу голос грузинского народа, и никакой писк севера не сможет мне помешать. Мы грузины — очень гордая и свободолюбивая нация, мы со всеми хотим иметь хорошие отношения, но не потерпим разговор в таком тоне», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook (авторская орфография и пунктуация сохранены).



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