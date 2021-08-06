

Гарибашвили: Военное и стратегическое партнерство между Грузией и США находится на высшей отметке

06.08.2021 13:53





Непрерывность международных учений Agile Spirit и «Достойный партнер», как и существующие механизмы сотрудничества подтверждают, что военное и стратегическое партнерство между Грузией и США находится на высшей отметке», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной территории закрытия многонациональных учений Agile Spirit – 2021.



Глава правительства поблагодарил командующего Национальной гвардией штата Джорджия, генерал-майора Кардена за его визит в Грузию и активную поддержку Сил обороны.



«Я хотел бы еще раз поприветствовать и поблагодарить командующего Национальной гвардией штата Джорджия США, нашего друга, генерал-майора Кардена, за его визит и активную поддержку наших Сил обороны. Мы всегда будем благодарны Соединенным Штатам за их выдающийся вклад в демократическое развитие Грузии и институциональное строительство наших вооруженных сил. Господа офицеры, сержанты, капралы и рядовые, участвуя в этих многонациональных учениях, вы еще больше усовершенствуете свои навыки, усилите уровень своей готовности и взаимосовместимости с НАТО, что ещё больше укрепит безопасность нашей страны и региона.



Еще раз спасибо всем за участие в учениях и желаю вам успехов в достижении поставленных целей. Да хранит вас Бог», — заявил премьер.





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