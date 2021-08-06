

Бразилия приостановила контракт на поставку «Спутник V»

06.08.2021 13:57





Реализация контракта на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилию, заключенного консорциумом северо-восточных штатов страны и Российским фондом прямых инвестиций, приостановлена, ее прибытие в Бразилию отложено на неопределенный срок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего данное объединение.



«Выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт», - говорится в заявлении.



Изначально планировалось, что первые партии российского препарата поступят в страну в апреле, однако «из-за этих препятствий со стороны Anvisa и Минздрава до настоящего времени ни одна доза не поступила в Бразилию». Как уточняет пресс-служба, регулятор выдвинул дополнительные требования относительно параметров национальных испытаний российской вакцины, отличные от тех, что предъявлялись к другим иностранным препаратам.



«Это вызывает сожаление. В Бразилии сейчас наблюдается высокая смертность - более 1 тысячи летальных исходов в день», - приводит пресс-служба слова губернатора. Поставки «Спутника V» в страну отложены до получения разрешения регулятора на использование препарата, уточнил он.



Диас также сообщил, что предназначавшиеся для Бразилии партии «Спутника V» будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику.



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