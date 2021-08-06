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Зурабишвили: Путь интеграции в НАТО ведет нас к стабильности и безопасности
06.08.2021 14:36
Путь, который мы избрали, путь интеграции в НАТО ведет нас к стабильности и безопасности, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью на заключительном мероприятии учений «Твердый дух 2021».
Как отметила Зурабишвили, Грузия по-прежнему верно и неустанно стремиться к избранной цели – к интеграции в НАТО.
«Путь, который мы избрали, путь интеграции в НАТО ведет нас к стабильности и безопасности. Верным следованием этому пути, усилением тесного сотрудничества с нашими партнерами мы укрепим стабильность и безопасность в регионе, что является залогом для укрепления мира во всем мире, - заявила Зурабишвили и подчеркнула, что сегодняшний день является ясным подтверждением того, что сила в единстве, сила в партнерстве.
«Заверяю вас, что Грузия и ее солдаты и в будущем достойно окажут вам надежное партнерство. Они не пожалеют сил, внося свой вклад в процесс строительства международной безопасности и мира», - заявила Зурабишвили.
Для справки, 10-е юбилейные многопартийные учения Agile Spirit 2021 организованы Западным командованием сил обороны Грузии и командованием армии США в Европе и Африке. Полевой компонент военных учений завершился показательным учением на полигоне Орполо.
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