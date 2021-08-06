

Минздрав Грузии: «Ни один беженец, больше не будет жить в тяжелых условиях»

06.08.2021 15:08





Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии представило четырехлетний стратегический план расселения беженцев.



В ведомстве считают план «беспрецедентным» и обещают, что «ни один беженец, больше не будет жить в тяжелых условиях».



Согласно официальному отчету, план охватывает 2021-2024 годы, в течение которых государство планирует обеспечить жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей. [в том числе, до 5 семей получат дома в сельской местности, 8 тысяч семей получат квартиры]. Кроме того, некоторым беженцам будет позволено зарегистрировать уже имеющиеся жилые площади.



«Планируется построить тысячи квартир. Мы будем покупать новостройки у строительных компаний на конкурсной основе. Будет выделено более 709 миллионов лари, что говорит о том, что забота о беженцах является приоритетом нашего правительства», — заявил представитель министерства Бесарион Свимонишвили на презентации стратегии 6 августа.



По словам представителя министерства, до 80 аварийных, опасных для проживания объектов будут закрыты. Расселение затронет и частный сектор.



«В 2021-2024 годах в столице 3 300 семей будут обеспечены новым жильем, что в целом включает строительство 20 домов. В Зугдиди мы предоставим квартиры более 600 семьям. К 2024 году будет построено еще 10 корпусов, что практически решит проблему переселения семей беженцев в Зугдиди. Квартиры будут построены для 1700 семей вынужденных переселенцев в Кутаиси и примерно для 900 семей в Рустави».



По данным Минздрава, с 2013 года новым жильем были обеспечены 23 000 семей беженцев.



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