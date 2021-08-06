

МИД Грузии предупреждает находящихся в Греции соотечественников в связи с пожарами

06.08.2021 17:57





МИД Грузии в очередной раз призвал находящихся в Греции соотечественников к осторожности и соблюдению рекомендации из-за масштабных пожаров.



Посольство Грузии в Греции призывает соотечественников воздержаться от любых действий, способных вызвать пожар, не заходить на территорию леса и по возможности воздерживаться от передвижений по улице.



В случае задымления или появления огня незамедлительно следует позвонить в пожарный департамент – 199, полицию Греции – 100, службу скорой помощи – 166. В круглосуточном режиме также работает «горячая линия» посольства Грузии в Греции – 6995779793.



«Из-за масштабных пожаров в Греции центральный офис МИД и посольство Грузии в Греции поддерживают постоянный контакт с диаспорскими организациями, действующими на местах», — подчеркивают в грузинском внешнеполитическом ведомстве.



Как отмечается, уже состоялись телефонные разговоры с десятками диаспорских организаций в Греции, в которые объединены граждане Грузии. Сотрудники диппредставительства поинтересовались положением соотечественников и призвали их в случае необходимости связаться как с горячей линией посольства, так с соответствующими ведомствами Греции.



Сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани также провел телефонную беседу со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, выразив сожаление в связи со сложившейся ситуацией.



Залкалиани от имени правительства Грузии выразил солидарность греческому народу и правительству. Во время телефонной беседы стороны еще раз отметили исторические связи и дружеские отношений двух стран.



В Греции в течение 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до 44-47 градусов. В результате ежедневно происходят десятки лесных пожаров по всей стране. Наиболее сильные возгорания пожарные сейчас тушат к северу от Афин, на острове Эвбея и близ Древней Олимпии в области Илия (Элида) на полуострове Пелопоннес.



В тушении пожаров задействованы десятки самолетов и вертолетов. Зоны возгорания затянуты облаками дыма, что затрудняет процесс. На земле полиция перекрывает дороги, эвакуирует населенные пункты и не пускает даже местных жителей в зоны стихии.



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