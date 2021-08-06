

ISFED рассказала о нарушениях в предвыборный период

06.08.2021 18:51





«Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED) выявило ряд нарушений во время неофициальной предвыборной кампании на выборах в органы местного самоуправления 2021 года. По наблюдениям организации, за отчетный период было выявлено:



• Давление на наблюдателей ISFED – 2 случая;

• Увольнение, предположительно, по политическим мотивам / принуждение к увольнению – 7 случаев;

• Предположительно политически мотивированное давление / угрозы / воспрепятствование – 2 случая;

• Акции поддержки, осуществленные, предположительно, в избирательных целях — 2 случая;

• Предполагаемое использование административного ресурса – 4 случая;

• Неофициальная кампания кандидатов от правящей партии – 4 случая;

• Дискриминация и насилие в отношении женщин-политиков – 5 случая.



Как отмечает ISFED, были выявлены активности, направленные, как предполагается, на расположение к себе электората, анонсированы масштабные акции, а также масштабная тенденция на изменение бюджетов органов местного самоуправления.



В рамках мониторинга неофициальной избирательной кампании также были выявлены следующие ключевые тенденции:



• В неофициальной предвыборной кампании проявилось доминирование правящей партии по сравнению с оппозиционными. Среди оппозиционных сил активной была кампания в поддержку партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Георгием Гахария, которая в основном ограничивалась открытием офисов в регионах и встречами с избирателями. В отличие от оппозиционных партий, правящая партия уже публично выдвинула кандидатов в мэры. Некоторые оппозиционные партии выдвинули кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателей Сакребуло (городского собрания);

• За день до начала официальной кампании парламент Грузии избрал председателя ЦИК и двух профессиональных членов, хотя и с низкой легитимностью, что означает, что они будут работать только в течение шести месяцев. Основная цель избирательной реформы, в части изменения правил комплектования администрации, заключалась в повышении доверия к ЦИК, но эта цель не могла быть достигнута из-за отсутствия политической воли. Ни во время работы конкурсной комиссии, созданной президентом, ни во время текущих парламентских обсуждений не было возможности выбрать кандидатов, пользующихся большим доверием в общественном и политическом спектре. Следовательно, основная проблема, стоящая перед избирательной администрацией, а именно недоверие к выборам в органы местного самоуправления, остается нерешенной;

• Как и на предыдущих выборах, по-прежнему актуальны анонсирование инфраструктурных и социальных проектов, направленных на завоевание сердца избирателей, и / или попытки подогнать реализацию этих проектов непосредственно к предвыборному периоду, что несет в себе риск возможных манипуляций волей избирателей. Такой масштабной акцией стало решение правительства об освобождении физических и юридических лиц (в объеме 76 млн лари) от штрафов, наложенных за нарушения превентивных мер в борьбе с коронавирусом – правил изоляции, карантина и ношения масок;

• В течение отчетного периода тенденция увольнения / давления по политическим мотивам в основном наблюдалась в регионах. Случаи давления и воспрепятствования политической деятельности в основном наблюдались против политической власти бывшего премьер-министра Георгия Гахария и проявлялись в создании препятствий для общественных собраний и проблем с офисными помещениями;

• Официальная предвыборная кампания на выборах местного самоуправления 2021 года началась 3 августа – после официального назначения президентом Грузии даты выборов. Внесение изменений в муниципальный бюджет после этого запрещено. С учетом этого в большинстве муниципалитетов бюджеты менялись в июне и июле. В этом процессе, в качестве тенденцию, можно выделить увеличение финансирования социальных и инфраструктурных проектов и особенно интенсификацию работы.



В отчете ISFED отмечается, что, хотя процесс внесения изменений в региональные бюджеты проводился в сроки, установленные законом, но (особенно в административных единицах, где действующие мэры и председатели Сакребуло также являются кандидатами), грань между государственными ресурсами и интересами партии оказалась размыта. А это, в свою очередь, не соответствует международным стандартам и Копенгагенскому документу ОБСЕ.



Отчет охватывает период с 1 июня по 2 августа 2021 года. В него также попали отдельные явления, развитие которого началось до 1 июня и происходило в период мониторинга, либо стало известно в период мониторинга.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





