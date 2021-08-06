

Первое, что должна сделать Россия, это вывести свои войска с территории Грузии – Келли Дегнан

06.08.2021 19:15





Для грузин очень важно увидеть, что Россия выводит свои силы с оккупированных территорий, отменяет признание Цхинвали и Абхазии и немедленно открывает доступ к гуманитарным коридорам - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Я думаю, что грузины подобное послание от России слышали и раньше. Первое, что нужно сделать России, - это вывести свои войска с территории Грузии. Это будет реальным признаком того, что Россия настроена серьезно, а не просто занимается дезинформацией. Для грузин очень важно видеть, что Россия выводит свои войска с оккупированных территорий, отменяет признание Цхинвала и Абхазии и немедленно открывает доступ к гуманитарным коридорам. Женевские международные дискуссии - это механизм для диалога, и, если Россия будет использовать этот механизм более эффективно и добросовестно, мы возможно увидим больше прогресса в регулировании этих конфликтов», - сказала Келли Дегнан.





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