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Первое, что должна сделать Россия, это вывести свои войска с территории Грузии – Келли Дегнан
06.08.2021 19:15
Для грузин очень важно увидеть, что Россия выводит свои силы с оккупированных территорий, отменяет признание Цхинвали и Абхазии и немедленно открывает доступ к гуманитарным коридорам - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
«Я думаю, что грузины подобное послание от России слышали и раньше. Первое, что нужно сделать России, - это вывести свои войска с территории Грузии. Это будет реальным признаком того, что Россия настроена серьезно, а не просто занимается дезинформацией. Для грузин очень важно видеть, что Россия выводит свои войска с оккупированных территорий, отменяет признание Цхинвала и Абхазии и немедленно открывает доступ к гуманитарным коридорам. Женевские международные дискуссии - это механизм для диалога, и, если Россия будет использовать этот механизм более эффективно и добросовестно, мы возможно увидим больше прогресса в регулировании этих конфликтов», - сказала Келли Дегнан.
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