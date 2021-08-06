

К 2024 году на строительство квартир для беженцев будет потрачено 709 800 000 лари - министерство

06.08.2021 19:18





Министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава присутствовали на презентации беспрецедентно масштабного 4-летнего плана переселения вынужденно перемещенных семей.



Как было сказано на сегодняшней презентации, в 2021-2024 годах в Тбилиси, а также в регионах - Зугдиди, Кутаиси и Рустави, с целью обеспечения жильем семей вынужденных переселенцев будет построено в общей сложности 8000 квартир, на что из бюджета будет выделено 709 800 000 лари.



На презентации директор Агентства по делам вынужденно переселенных лиц Бесарион Симонишвили представителям строительного сектора предоставил подробную информацию о сроках осуществления проекта, бюджете и местоположении.



«Семьям вынужденных переселенцев соответствующие стандартам квартиры будут предоставляться поэтапно, после завершения строительства, в сданных в эксплуатацию зданиях.



В течение следующих четырех лет по всей стране будут закрыты не только 80 аварийных и опасных для жизни объектов, но и те здания, в которых имеются ненадлежащие жилищные условия, и беженцы не хотят их приватизировать. План переселения также предусматривает предоставление жилья перемещенным семьям, проживающим в частном секторе, которые на протяжении лет жили или за арендную плату, или у родственников.



После завершения беспрецедентно широкомасштабного 4-летнего периода переселения вынужденно перемещенных лиц, новое жилье будет предоставлено в общей сложности 13 тысячам семей вынужденных переселенцев, из которых до 8 тысяч будут квартирами, построенными строительными компаниями, дополнительно планируется закупить до 5000 сельских домов», - заявил Бесарион Симонишвили.





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