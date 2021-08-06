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Вакцину Sinovac признают всего 7 стран ЕС и Шенгенской зоны
06.08.2021 19:27
Только семь стран ЕС и Шенгенской зоны признают вакцину Sinovac во время путешествий. Информацию об этом распространяет официальный сайт Schengenvisainfo.
Вакцину Sinovac признают следующие страны: Австрия, Финляндия, Греция, Исландия, Нидерланды, Испания и Швейцария.
В настоящее время все европейские страны признают вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), включая Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
Однако, правила не применяются аналогично к путешественникам, которые были привиты авторизованной ВОЗ вакциной для экстренного применения, как, например, Sinovac.
Sinovac - это вакцина китайского производства, которая была авторизована ВОЗ 1 июня для экстренного использования.
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