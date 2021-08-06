

Посол США в Грузии ознакомилась с процессом вакцинации препаратом Pfizer

06.08.2021 20:19





Посол США в Грузии Келли Дегнан ознакомилась с процессом вакцинации препаратом Pfizer в реферальной больнице Ахалцихе. Посол посетила клинику вместе с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе.



По словам Келли Дегнан, вакцинация — лучший способ защитить грузин, их семьи и близких.



«Мы рады, что смогли доставить в Грузию пятьсот тысяч доз Pfizer. Сегодня я в Ахалцихе, чтобы увидеть, как вакцины распространяются в регионах. Работы здесь очень хорошо организованы, приятно видеть, как много грузин приходят на вакцинацию. Дозы Pfizer — это подарок американского народа, и мы рады, что смогли передать их грузинам, так как это лучший способ защитить грузин, их семьи, близких. Это безопасная и эффективная вакцина. Я надеюсь, что придут еще больше грузин и сделают прививки. Прошу вас, привейтесь», — заявила посол.



Посол также рассказала о важности вакцинации, отметив, что там, где высок уровень инфицирования, население не вакцинировано.





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