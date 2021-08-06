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Президенты Грузии и Греции провели телефонный разговор
06.08.2021 20:35
Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Греции Катериной Сакелларопулу состоялся телефонный разговор.
Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате пожара в Греции. Президент Грузии поинтересовалась гуманитарной ситуацией и потребностями Греции.
«Президент Грузии выразила поддержку греческому народу и высказала надежду, что Греция своевременно справится с этим сложным вызовом.
Саломе Зурабишвили также поблагодарила Катерину Сакелларопулу за заботу о гражданах Грузии в Греции в этой сложной ситуации.
Президент Грузии пригласила президента Греции Катерину Сакелларопулу посетить Грузию», - отмечается в информации.
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