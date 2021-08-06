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Президенты Грузии и Греции провели телефонный разговор


06.08.2021   20:35


Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Греции Катериной Сакелларопулу состоялся телефонный разговор.

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате пожара в Греции. Президент Грузии поинтересовалась гуманитарной ситуацией и потребностями Греции.

«Президент Грузии выразила поддержку греческому народу и высказала надежду, что Греция своевременно справится с этим сложным вызовом.

Саломе Зурабишвили также поблагодарила Катерину Сакелларопулу за заботу о гражданах Грузии в Греции в этой сложной ситуации.

Президент Грузии пригласила президента Греции Катерину Сакелларопулу посетить Грузию», - отмечается в информации.

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