

Президенты Грузии и Греции провели телефонный разговор

06.08.2021 20:35





Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Греции Катериной Сакелларопулу состоялся телефонный разговор.



Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате пожара в Греции. Президент Грузии поинтересовалась гуманитарной ситуацией и потребностями Греции.



«Президент Грузии выразила поддержку греческому народу и высказала надежду, что Греция своевременно справится с этим сложным вызовом.



Саломе Зурабишвили также поблагодарила Катерину Сакелларопулу за заботу о гражданах Грузии в Греции в этой сложной ситуации.



Президент Грузии пригласила президента Греции Катерину Сакелларопулу посетить Грузию», - отмечается в информации.



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