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МИД Латвии: Россия продолжает нарушать суверенитет Грузии оккупацией 20%-ов ее территории


07.08.2021   15:17


Латвия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Латвии.

«Прошло 13 лет с осуществленной Россией агрессии против Грузии агрессии. Россия продолжает нарушать суверенитет Грузии оккупацией 20%-ов ее территории. Латвия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию полностью выполнить обязательства, взятые ею по соглашению о прекращении огня 2008 года», - говорится в заявлении ведомства.

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